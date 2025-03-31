Американские профессора начали увольняться из вузов США и переезжать в Канаду

31 марта 2025, 8:15

Известный историк Тимоти Снайдер, а также его жена и коллега Марси Шор приняли решение оставить Йельский университет и Соединенные Штаты, чтобы перебраться в Университет Торонто и преподавать в Munk School.

Супруги специализируются на истории Восточной Европы, проводя параллели между фашистскими режимами и современной политической ситуацией в США.Их примеру последовал и профессор философии Джейсон Стэнли, который специализируется на изучении фашизма и пропаганды.В 2021 году Снайдер, Шор и Стэнли совместно читали курс в Йельском университете под названием «Массовое заключение в Советском Союзе и Соединенных Штатах». Все трое объяснили свое решение покинуть Йель политическим климатом, который царит в Штатах.