Более 500 беспилотников усилят ВСУ

5 июля 2023, 10:45

Это разведывательные и ударные коптеры, которые помогут вести аэроразведку, корректировать работу артиллерии, уничтожать позиции россиян, а главное – сохранять жизнь наших героев, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Что передадут на фронт:авиационные комплексы Penguine MK-2, передающие данные зашифрованными цифровыми каналами;мощные FPV-коптеры Phoenix 03 Heavy UCAV, способные с максимальной точностью поражать пункты наблюдения, попадать в блиндажи и атаковать бронетехнику;октокоптеры R18, чтобы уничтожать танки, системы ПВО, Грады.несколько комплектаций квадрокоптеров Mavic для эффективной разведки, корректировки артиллерии и уничтожения техники на миллионы долларов;много разных «птичек»;

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