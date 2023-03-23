Украина должна возродить военную промышленность - Геращенко

23 марта 2023, 11:45

Относительно быстро мы могли бы наладить массовое производство ударных и разведывательных БПЛА. Кстати, с последними, у нас очень неплохая ситуация.

Дроны можно собирать у нас из зарубежных компонентов.Еще нам нужны артиллерия и обычные грузовики. Нужно возродить транспортное машиностроение. Тот же КрАЗ нужно поднимать… Это огромный завод, собрать инженеров, и снова запускать производство, чтобы у нас была собственная военная транспортная техника.Относительно танков. К сожалению, быстро развернуть производство невозможно, производственный цикл в современных условиях займет возможно год. Надо возвращаться к этому после войны и принимать решение по украинскому танкостроению.А системы ПВО? У нас есть отличные мозги в некоторых частных компаниях, государственной компании «Луч», которая спокойно (если бы получила госзаказ в 2014 году), разработала бы собственные системы ПВО ближней и средней дальности за эти 9 лет…