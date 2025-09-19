Опубліковано фото китайського ударного БпЛА Star Shadow

19 сентября 2025, 11:45

На авіасалоні в Чанчуне сфотографували китайський ударний БпЛА Star Shadow, який ще у 2018 році дебютував у вигляді моделі в Чжухаї.



Конфігурація «літаюче крило» робить його прямим аналогом ідеології американського X-47B, що свідчить про прагнення КНР досягти рівня технологій малопомітних палубних та ударних дронів.

Ключові характеристики: розмах крила близько 15 м, довжина 24 м, максимальна злітна маса — 4 т. Політ триває 10–12 годин, а швидкість сягає 700 км/год. У внутрішньому відсіку довжиною 2,5 м можна розміщувати до 400 кг корисного навантаження — від високоточної зброї до розвідувальних сенсорів. Силова установка — два турбовентилятори TWS800 (1680 фунтів тяги кожен).



Значення. Поява Star Shadow — ознака переходу КНР від копіювання до створення власних стелс-БпЛА середнього класу. Хоча корисне навантаження скромніше, ніж у західних аналогів, його тривалість польоту й мала помітність роблять платформу придатною для глибоких ударів по об’єктах ППО і командних центрах.



Важливий і момент часу: Китай демонструє Star Shadow у 2025 році — на тлі прискореного розгортання стелс-дронів у США та експорту турецьких Kızılelma. Це сигнал, що НВАК готові виводити на озброєння власну «сіру зону» між розвідкою та стратегічним ударом.

У підсумку Star Shadow показує: Китай поступово формує *повний спектр безпілотної тріади* — від масових дешевих ударних FPV і баражуючих боєприпасів, до стелс-платформ середнього класу, здатних діяти в зоні ППО супротивника.