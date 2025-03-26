XG275D-4K та XG275D1-4K - нові ігрові 4К-монітори ViewSonic

26 марта 2025, 14:15

ViewSonic представляє нову лінійку ігрових моніторів Dual Mode Series, створену у відповідь на стрімко зростаючі потреби сучасної геймерської аудиторії.



Монітори пропонують два режими відображення: 4K UHD з частотою 160 Гц — для приголомшливої деталізації, та Full HD з частотою 320 Гц — для ультра швидкого геймплею. Перемикання між режимами відбувається одним натисканням кнопки. Це унікальне рішення забезпечує надзвичайну гнучкість у найрізноманітніших сценаріях використання.



Моделі XG275D-4K і XG275D1-4K оснащені 27-дюймовим екраном, який легко адаптується до індивідуальних уподобань користувача. Перемикання між двома оптимізованими режимами дозволяє обрати або неймовірну чіткість у роздільній здатності 4K при 160 Гц, або максимальну швидкість відгуку в режимі Full HD на 320 Гц.

Для фанатів швидкісних шутерів передбачена можливість зменшити видиму діагональ до 24,5 дюймів — популярний формат серед професійних кіберспортсменів, який допомагає краще зосередитись на ігровому процесі. Технології AMD FreeSync Premium та NVIDIA G-SYNC Compatible, а також надшвидкий відгук у 0,5 мс (MPRT) забезпечують ідеально плавну картинку без розривів і затримок.

Якщо ж на першому місці — візуальний ефект, режим 4K на 160 Гц дозволяє відтворити кожну деталь. Це робить монітор чудовим інструментом не лише для ігор, а й для створення контенту, стримінгу та роботи з графікою.



● 27-дюймовий екран з роздільною здатністю 4K UHD (3840x2160)

● Перемикання режимів: 160 Гц (4K) / 320 Гц (Full HD)

● Час відгуку 0,5 мс (MPRT)

● Підтримка AMD FreeSync Premium і NVIDIA G-SYNC Compatible

● HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C (потужність 65 Вт)

● Режим 24,5" для кіберспорту

● Ергономічна підставка

● Додаткове RGB-підсвічування на задній панелі — для повного занурення в гру

Монітори серії Dual Mode оснащені гнучкими варіантами підключення: два порти HDMI 2.1, вхід DisplayPort 1.4 та USB-C із підтримкою заряджання потужністю 65 Вт, що дозволяє одночасно підключати ПК, ігрові консолі та мобільні пристрої.



Ергономічна підставка з регулюванням нахилу, повороту та висоти гарантує комфорт навіть під час тривалих ігрових сесій. Технологія ViewSonic Eye ProTech зменшує навантаження на зір завдяки функціям захисту від мерехтіння та фільтрації синього світла.



Ігровий монітор XG275D-4K буде доступний у Північній Америці, а модель XG275D1-4K із налаштовуваним RGB-підсвічуванням — у Європі та Азії, починаючи з березня 2025 року.

Характеристики, ціни й строки постачання можуть відрізнятися залежно від регіону.