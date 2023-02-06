ViewSonic CDE30 - новые презентационные дисплеи ViewSonic с разрешением 4K

6 февраля 2023, 18:45

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик визуальных решений, запускает новую серию 4K-дисплеев для презентаций CDE30 и систему «Live Mosaic View» на базе искусственного интеллекта.

Эта технология на основе искусственного интеллекта для конференц-камеры All-in-One распознает участников встречи в комнате и распределяет экран дисплея между ними. Эти новейшие решения для видеоконференцсвязи впервые будут представлены на стенде компании на выставке компании Integrated Systems Europe (ISE) 2023 в Испании с 31 января по 3 февраля.

Дисплеи ViewSonic серии CDE30 имеют высокое разрешение 4K, благодаря чему детали презентаций, лица участников встречи и представленный мультимедиа-контент видны с максимальной четкостью. Эта серия дополняется новой функцией ViewSonic Live Mosaic View для универсальной конференц-камеры.Функционал Live Mosaic View основан на технологии искусственного интеллекта и может отображать участников крупным планом и корректировать вид в зависимости от активности каждого. Возможно различать до восьми участников собрания в одной комнате, разделяя экран между ними. Независимо от того, где сидят участники, технология может точно удерживать фокус на каждом из них, гарантируя, что те, кто находится в конце комнаты, видны так же четко, как и те, кто находится впереди и обеспечивая иммерсивное, инклюзивное и равноправное взаимодействие для проведения гибридных встреч.Новые визуальные решения предоставляют корпорациям передовые возможности гибридной работы. Их можно использовать совместно с большинством основных платформ объединенных коммуникаций, таких как Microsoft Teams, Google Meet, Cisco Webex и Zoom.Серия CDE30 с диагоналями экранов от 43 до 98 дюймов оснащена рядом интуитивно понятных функций; с легкодоступными портами и возможностью настройки как в портретном, так и в ландшафтном режиме. Все модели этой линейки обеспечивают быстрое подключение с помощью одного кабеля USB-C, обеспечивая эффективность работы и позволяя пользователям получать быстрый доступ через свои ноутбуки. Дисплеи поддерживают беспроводную трансляцию экрана через myViewBoard Display, ViewBoard Cast, а также Airplay и Chromecast, поэтому встречи и презентации можно начинать сразу, не затрачивая время на предварительные настройки.Кроме того, удаленное управление с помощью интуитивно понятного myViewBoard Manager упрощает изменение контента, трансляцию информации и обновление программного обеспечения. Благодаря лицензии myViewBoard Manager Advanced дисплеи можно использовать для круглосуточного воспроизведения мультимедиа с минимальным энергопотреблением, а также для доставки сообщений и мультимедийной информации.