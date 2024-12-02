ГУР поразил очередные три РЛС оккупантов в Крыму

В результате операции во временно оккупированном Крыму нанесены успешные удары по дорогостоящим радиолокационным комплексам рф. Поражены один РЛС "Каста-2е2" и два РЛС "Подлет".
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