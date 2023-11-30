30 ноября 2023, 8:45

Украинские хакеры Black Jack и СБУ взломали сайт минтруда и соцзащиты РФ

Как пишет "Укринформ" со ссылкой на источники, хакеры получили доступ к большому количеству документов: статистике по проведению так называемой "СВО" (так в рф называют войну против Украины), личным данным военнослужащих, материалам докладов президенту рф и справкам по количеству протезирований. Отдельный массив информации касается временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей и их нынешнего оккупационного руководства.



После скачивания необходимой информации хакеры снесли с серверов министерства более 100 терабайтов данных, отметил собеседник агентства.

