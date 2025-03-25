Выбираем платформу для размещения рекламы в интернете

25 марта 2025, 13:55

Интернет-реклама ― один из самых эффективных способов продвижения товаров и услуг. По данным исследовательской компании eMarketer, глобальные расходы на цифровую рекламу в 2024 году составили 602,25 млрд долларов США и продолжают расти.

Однако, с таким большим количеством доступных инструментов, выбор подходящей платформы для размещения рекламы в интернете может быть непростой задачей для бизнеса любого размера.

Что нужно учитывать при выборе места размещения рекламы?1. Целевая аудитория. Например, по данным Statista, 62% пользователей TikTok моложе 30 лет, в то время как аудитория LinkedIn в основном состоит из профессионалов в возрасте от 25 до 34 лет (59,9%). Понимание демографии, интересов и поведения Вашей целевой аудитории поможет выбрать платформы, где они наиболее активны.2. Формат рекламы. Выбор подходящего зависит от Вашего продукта, цели кампании и предпочтений аудитории. Например, видеореклама хорошо работает для повышения узнаваемости бренда и демонстрации продукта в действии.3. Безопасность для бренда. Убедитесь, что платформа имеет строгую политику размещения рекламы и инструменты для предотвращения показа Ваших объявлений рядом с нежелательным контентом. Негативные ассоциации могут нанести серьезный ущерб репутации бренда.4. Таргетинг. Важно выбрать платформу с широкими настройками таргетинга, чтобы точно нацеливать объявления на нужную аудиторию. Например, Facebook и Instagram предлагают детальный таргетинг по демографии, интересам и поведению пользователей.5. Наличие отчетности. Платформа должна предоставлять подробную аналитику и отчетность по ключевым метрикам, среди которых показы, клики, CTR (Click-Through Rate), конверсии и стоимость конверсии. Это позволит оценивать эффективность и своевременно вносить коррективы.Какие маркетинговые платформы сегодня популярны?

1. Google Ads. Это безусловный лидер онлайн-рекламы с долей рынка 28,6% в 2021 году (по данным Statista). Платформа позволяет размещать текстовые, графические и видеообъявления в результатах поиска Google, на YouTube, в Gmail и на миллионах сайтов-партнеров.2. Facebook. Социальная сеть с 2,93 миллиарда пользователей в месяц (по данным на 2022 год). Ее пекламная платформа имеет множество форматов объявлений, включая фото, видео и истории.3. Instagram. Сервис, который принадлежит Meta, набирает 1,4 миллиарда пользователей каждый месяц. Реклама здесь отлично работает для продвижения визуально привлекательных продуктов и услуг, особенно среди молодой аудитории (67% пользователей моложе 34 лет).4. LinkedIn. Крупнейшая профессиональная социальная сеть с более чем 830 миллионами участников в более чем 200 странах и регионах. Платформа LinkedIn Ads позволяет точно таргетироваться на профессионалов по должности, отрасли, размеру компании, навыкам и другим критериям.5. TikTok. Самая быстрорастущая социальная сеть последних лет, особенно популярная среди поколения Z. Платформа насчитывает более 1 миллиарда активных пользователей в месяц и предлагает уникальные возможности для креативной и аутентичной рекламы. Форматы включают In-Feed-видео, бренд-эффекты, хештег-челленджи и интегрированную рекламу у инфлюенсеров.