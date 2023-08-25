Китай строил на оккупированных территориях

25 августа 2023, 8:45

Китайская техника помогла россиянам строить укрепления на оккупированных территориях, - The Wall Street Journal.

Китайский экспорт в Россию резко вырос на 73% с прошлого года , а общий объем торговли Китая с Россией - до $134 млрд, особенно в части экскаваторов и другой техники, которые используются оккупантами для рытья траншей и укрепления на оккупированных территориях Украины, пишет издание.Китайские компании поставляли в Россию компьютерные чипы, детали для реактивных истребителей, а также технологии навигации и глушения.