Великобритания начала разработку новой ракеты для Украины

13 января 2026, 12:15

Лондон запустил программу ускоренной разработки наземной баллистической ракеты с радиусом действия свыше 500 км. Оружие должно сохранять работоспособность даже при сильных электромагнитных помехах.

Проект под кодовым названием Nightfall изначально ориентирован на использование в Украине. В требованиях – мобильность, возможность серии быстрых пусков и мгновенный уход с позиции.При заявленных характеристиках новая ракета потенциально способна поражать цели на расстоянии, сравнимом с дистанцией до Москвы.