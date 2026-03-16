США перекидають системи THAAD і Patriot з Південної Кореї на Близький Схід

16 марта 2026, 18:45

Сполучені Штати почали переміщувати частини американських систем протиракетної оборони, які були розміщені в Південній Кореї.

Зокрема, перехоплювачі та окремі елементи єдиної батареї THAAD (розташованої в Сеонджу) вже вивозять військово-транспортними літаками з бази Осан. Також передислоковують деякі батареї Patriot — їх планують відправити до Саудівської Аравії та ОАЕ.



Президент Південної Кореї Лі Чже Мьон 10 березня прямо заявив: «Ми висловили сильну опозицію, але не можемо зупинити це переміщення». При цьому він зазначив, що рішення США не послабить оборону країни від Північної Кореї.



Буде не зайвим зазначити, для того щоб розмістити THAAD, Південна Корея у 2017 році свідомо зіпсувала відносини з Китаєм.