Польский перевозчик открыл новый маршрут из Турции в ЕС через Украину

24 ноября 2025, 8:45

Польская компания Laude Smart Intermodal запустила интермодальный маршрут между Турцией и Евросоюзом через украинский порт Черноморск.

Новый маршрут сокращает время доставки вдвое, до 10 дней, и позволяет эффективнее соединять турецкие порты с железнодорожной сетью Украины и Польши.Первый поезд с 50 контейнерами отправился из Черноморска 5 ноября. Проект, реализованный при участии «Укрзализныци», открывает дополнительные возможности для украинских и польских экспортеров и станет частью будущей сети транспортных коридоров между ЕС, Южным Кавказом и Центральной Азией.