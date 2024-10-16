Иран прекращает рейсы в Европу из-за санкций ЕС

16 октября 2024, 10:45

Iran Air прекращает полеты в Европу в ответ на санкции Евросоюза против иранских авиакомпаний.

Об этом заявил представитель Ассоциации авиакомпаний Ирана Самани в интервью иранскому информагентству ILNA. Он отметил, что «Iran Air была единственной авиакомпанией, осуществлявшей прямые рейсы в Европу», добавив, что в дальнейшем часть европейских рейсов будет выполняться через промежуточные страны, такие как Турция или ОАЭ.14 октября ЕС ввел санкции против 3 иранских авиакомпаний, включая национального перевозчика Iran Air, 4 промышленных и транспортных компаний, а также 7 гражданских чиновников, предпринимателей и военных, в том числе замминистра обороны Галандари.