Из Варшавы в Украину будет курсировать ещё один поезд — ЛОВА

15 мая 2023, 10:15

С 1 июня из польской столицы можно будет добраться до Равы-Русской на Львовщине. Каждый день в обоих направлениях будет курсировать поезд, рассчитанный на 240 пассажиров.



Отправление с вокзала "Варшава-Всходня" планируется в 14:00 (по местному времени), из Люблина — в 16:00. Прибытие в Раву-Русскую – в 20:15 (по киевскому времени).