Германия просит ЕС объявить чрезвычайное положение

Германия обратилась к Европейскому союзу с просьбой ввести чрезвычайное положение, которое позволит быстро увеличить инвестиции в оборону, не нарушая при этом правил блока по расходам, пишет Politico.
Исполняющий обязанности министра финансов ФРГ Йорг Кукиес в письме к руководству Европейской комиссии написал, что война россии против Украины и "меняющаяся обстановка" в сфере глобальной безопасности "требуют значительного наращивания оборонного потенциала с серьезными последствиями для государственных финансов".
Чрезвычайное положение Европейской комиссии даст правительствам стран ЕС возможность увеличивать расходы на оборону на 1,5% ВВП ежегодно в течение четырех лет.
Как отмечает Politico, Германия сделала перевооружение политическим приоритетом. Ранее немецкий парламент принял конституционную реформу, которая позволяет значительно увеличить расходы на перевооружение. Правящая коалиция будущего канцлера Фридриха Мерца согласилась на пакет военных и инфраструктурных инвестиций в размере €1 трлн.
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