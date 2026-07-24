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24 июля 2026, 15:45

Politico: В Германии допускают провал сроков по развертыванию боевых дронов

Германия стремится создать парк беспилотных военных самолетов, но разногласия внутри Минобороны по поводу того, покупать ли австралийскую версию или ждать европейских альтернатив, угрожают сорвать планы Берлина по вводу в эксплуатацию первого парка к 2029 г.

Об этом пишет Politico.

Согласно источнику, Германия ищет многоразовые боевые дроны с реактивным двигателем, способные доставлять вооружение, датчики или средства радиоэлектронной борьбы в воздушное пространство с усиленной обороной. В отличие от небольших одноразовых беспилотников, которые широко используются в Украине, эти летательные аппараты предназначены для многоразового использования и, в конечном итоге, для совместных операций с пилотируемыми самолетами, такими как Eurofighter и F-35.

В настоящее время немецкие ВВС не располагают такими возможностями. НАТО ожидает, что Берлин обеспечит эти возможности к 2035 г., но Германия поставила перед собой более амбициозную цель: ввести в строй ограниченный парк к 2029 г., чтобы ее воздушные силы смогли сначала приобрести боевой опыт, пишет издание.

Несколько конфиденциальных документов министерства, с которыми ознакомилось издание, свидетельствуют о разногласиях среди чиновников по поводу того, следует ли приобрести MQ-28 Ghost Bat от Boeing Australia в качестве временного решения на период до созревания европейских проектов, или сначала провести конкурс, что даст немецким и европейским разработчикам больше времени на доработку.

В окончательном внутреннем меморандуме, подготовленном плановым отделом министерства, сделан вывод, что срок 2029 г. уже невозможно соблюсти, и рекомендовано его отложить.
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