Politico: В Германии допускают провал сроков по развертыванию боевых дронов

24 июля 2026, 15:45

Германия стремится создать парк беспилотных военных самолетов, но разногласия внутри Минобороны по поводу того, покупать ли австралийскую версию или ждать европейских альтернатив, угрожают сорвать планы Берлина по вводу в эксплуатацию первого парка к 2029 г.

Об этом пишет Politico.

Согласно источнику, Германия ищет многоразовые боевые дроны с реактивным двигателем, способные доставлять вооружение, датчики или средства радиоэлектронной борьбы в воздушное пространство с усиленной обороной. В отличие от небольших одноразовых беспилотников, которые широко используются в Украине, эти летательные аппараты предназначены для многоразового использования и, в конечном итоге, для совместных операций с пилотируемыми самолетами, такими как Eurofighter и F-35.В настоящее время немецкие ВВС не располагают такими возможностями. НАТО ожидает, что Берлин обеспечит эти возможности к 2035 г., но Германия поставила перед собой более амбициозную цель: ввести в строй ограниченный парк к 2029 г., чтобы ее воздушные силы смогли сначала приобрести боевой опыт, пишет издание.Несколько конфиденциальных документов министерства, с которыми ознакомилось издание, свидетельствуют о разногласиях среди чиновников по поводу того, следует ли приобрести MQ-28 Ghost Bat от Boeing Australia в качестве временного решения на период до созревания европейских проектов, или сначала провести конкурс, что даст немецким и европейским разработчикам больше времени на доработку.В окончательном внутреннем меморандуме, подготовленном плановым отделом министерства, сделан вывод, что срок 2029 г. уже невозможно соблюсти, и рекомендовано его отложить.