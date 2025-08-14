14 августа 2025, 15:15

Британія змінила функції миротворчої місії для України - названі деталі

За інформацією видання, командування армії Великої Британії відмовилося від ідеї створення 30-тисячного контингенту для захисту портів і міст України.



Замість цього Лондон пропонує: патрулювати повітряний простір заходу країни літаками Typhoon та F-35; забезпечити логістичну підтримку, озброєння та експертів з підготовки, щоб допомогти у відновленні та переоснащенні Сухопутних військ України; допомагати з розмінуванням Чорного моря та гарантувати безпечний прохід усіх суден до та з українських портів.

