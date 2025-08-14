ГлавнаяНовости
14 августа 2025, 13:15

Характеристики лінійки iPhone 17

Інфографіка далі показує всі функції та орієнтовні ціни

Базова модель коштує від $799, iPhone 17 Air — від $950, а версія Pro — від $1050. До офіційної презентації залишився лише місяць.


