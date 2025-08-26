В Украине зафиксированы вспышки ЕСНО-вируса среди детей

26 августа 2025, 10:45

Медики сообщают о вспышках инфекции, вызванной ЕСНО-вирусом. Она проявляется высыпаниями на ладонях и слизистых оболочках рта у детей.

Чаще всего заражение происходит после отдыха на частных базах, в открытых бассейнах и на пляжах озёр района.



У дошкольников вирус может вызывать повышение температуры и расстройства пищеварения, тогда как у взрослых течение обычно более лёгкое.



ЕСНО-вирусы относятся к энтеровирусам семейства Picornaviridae и распространяются в летний сезон, преимущественно через воду и песок.



Врачи подчёркивают важность соблюдения гигиены: тщательного мытья рук, обработки детских игрушек и избегания контакта с грязными поверхностями.

Болезнь обычно проходит без специфического лечения, однако может быстро распространяться в детских коллективах.