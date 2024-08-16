Мадрид усилит контроль в аэропорту из-за оспы обезьян

16 августа 2024, 15:12

Власти автономного сообщества Мадрид считают целесообразным усилить погранконтроль в столичном аэропорту для борьбы с распространением вируса оспы обезьян.

«Сейчас возможное появление этого нового варианта вируса в Мадридском сообществе может быть связано со въездом в Испанию зараженных людей с африканского континента или людей, имевших тесный контакт с теми, кто был заражен этим вариантом вируса, выявленным во время ее вспышки в Африке», - цитирует Europa Press регионального советника по здравоохранению Фатиму Матуте.Оспа обезьян — вирусное заболевание, которое проявляется лихорадкой, увеличением лимфоузлов и сыпью. Вирус передается от диких животных. В Испании зарегистрировано больше всего случаев заражения среди всех европейских стран.