16 августа 2024, 11:45

В Пакистане зафиксирован первый случай заражения оспой обезьян

Пакистан подтвердил первый случай заражения оспой обезьян в этом году. Заболевшим является 34-летний мужчина, недавно вернувшийся их Саудовской Аравии.



В Минздраве страны отметили, что идут работы по выявлению и контролю лиц, которые летели тем же рейсом.

