Dent Art использует современные технологии в стоматологии

17 апреля 2025, 14:45

Dent Art — сеть стоматологических клиник в Киеве и Одессе, предлагающая широкий спектр услуг для взрослых и детей. Клиника имеет 20 лет собственного опыта, обучения, преподавания, международного сотрудничества.

В Dent Art уверены в том, что современные технологии позволяют достичь почти любого результата. А высококвалифицированные специалисты ориентируются на пациента и глубоко преданы своему делу.

Основные направления услуг Dent Art:

Терапевтическая стоматология. Лечение кариеса и его осложнений, лечение пульпита и периодонтита, эстетическая реставрация зубов, профессиональная гигиена полости рта (чистка Air Flow, ультразвуковая чистка), реминерализация зубов, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

Хирургия. Удаление зубов любой сложности, включая зубы мудрости, удаление кист, пластика уздечек губ и языка, костная пластика (остеопластика), синус-лифтинг.

Имплантация зубов. Консультация хирурга-имплантолога, двухэтапная (классическая) имплантация, одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой.

Ортодонтия. Исправление прикуса брекет-системами (металлическими, керамическими, сапфировыми), лечение элайнерами (ортодонтическими капами), съемные ортодонтические аппараты для детей и взрослых.

Эстетическая стоматология. Виниры и люминиры, отбеливание зубов (ZOOM 4), протезирование (коронки, мостовидные протезы, съемные протезы).

Пародонтология (лечение десен). Лечение гингивита и пародонтита, профессиональная гигиена полости рта, шинирование зубов, регенеративная пародонтология.

Детская стоматология. Лечение кариеса молочных и постоянных зубов, Удаление молочных зубов, герметизация фиссур, профессиональная гигиена полости рта, ортодонтическое лечение

Кроме того, Dent Art предлагает цифровую стоматологию. Это направление включает визиографию, 3D-сканирование зубов, планирование лечения с помощью искусственного интеллекта, примерка будущей улыбки (DSD).

При желании пациенты могут получить лечение во сне (седацию).

Для получения более подробной информации о конкретных услугах и ценах, а также для записи на консультацию, вы можете посетить сайт Dent Art или позвонить по указанным телефонам. У Dent Art есть несколько клиник в Киеве, расположенных по адресам: ул. Елизаветы Чавдар, 7, ул. Ревуцкого, 9 и Харьковское шоссе, 56. Также клиника есть в Одессе по адресу ул. Космонавтов, 5.