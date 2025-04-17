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17 апреля 2025, 14:45

Dent Art использует современные технологии в стоматологии

Dent Art — сеть стоматологических клиник в Киеве и Одессе, предлагающая широкий спектр услуг для взрослых и детей. Клиника имеет 20 лет собственного опыта, обучения, преподавания, международного сотрудничества.

В Dent Art уверены в том, что современные технологии позволяют достичь почти любого результата. А высококвалифицированные специалисты ориентируются на пациента и глубоко преданы своему делу.

Основные направления услуг Dent Art:

  • Терапевтическая стоматология. Лечение кариеса и его осложнений, лечение пульпита и периодонтита, эстетическая реставрация зубов, профессиональная гигиена полости рта (чистка Air Flow, ультразвуковая чистка),  реминерализация зубов, лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта.

  • Хирургия. Удаление зубов любой сложности, включая зубы мудрости,  удаление кист, пластика уздечек губ и языка,  костная пластика (остеопластика), синус-лифтинг.

  • Имплантация зубов. Консультация хирурга-имплантолога, двухэтапная (классическая) имплантация, одноэтапная имплантация с немедленной нагрузкой.

  • Ортодонтия. Исправление прикуса брекет-системами (металлическими, керамическими, сапфировыми), лечение элайнерами (ортодонтическими капами), съемные ортодонтические аппараты для детей и взрослых.

  • Эстетическая стоматология. Виниры и люминиры, отбеливание зубов (ZOOM 4),  протезирование (коронки, мостовидные протезы, съемные протезы).

  • Пародонтология (лечение десен). Лечение гингивита и пародонтита,  профессиональная гигиена полости рта,  шинирование зубов, регенеративная пародонтология.

  • Детская стоматология. Лечение кариеса молочных и постоянных зубов, Удаление молочных зубов,  герметизация фиссур, профессиональная гигиена полости рта, ортодонтическое лечение

 

Кроме того, Dent Art предлагает цифровую стоматологию. Это направление включает визиографию,  3D-сканирование зубов, планирование лечения с помощью искусственного интеллекта,  примерка будущей улыбки (DSD).

При желании пациенты могут получить лечение во сне (седацию). 

Для получения более подробной информации о конкретных услугах и ценах, а также для записи на консультацию, вы можете посетить сайт Dent Art или позвонить по указанным телефонам. У Dent Art есть несколько клиник в Киеве, расположенных по адресам: ул. Елизаветы Чавдар, 7, ул. Ревуцкого, 9 и Харьковское шоссе, 56. Также клиника есть в Одессе по адресу ул. Космонавтов, 5.


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