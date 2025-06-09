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9 июня 2025, 11:15

В Швеции родителей посадили в тюрьму за то, что их дети не чистили зубы

Стоматолог обнаружил у троих детей обширный кариес и удалили несколько зубов, врач сразу же сообщил о ситуации в полицию. Муд признал родителей виновными в халатности и отправили в тюрьму почти на год.


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