Philips представляет "умную" зубную щётку DiamondClean Smart

1 июня 2018, 12:45

Philips представляет новую флагманскую модель электрической зубной щетки Sonicare DiamondClean Smart.

Теперь рекомендованные стоматологами 2 минуты чистки можно сделать максимально эффективными: новая щётка синхронизируется с мобильным приложением Philips Sonicare, которое предоставит персонализированные советы по улучшению стиля чистки зубов.

Новая электрическая щетка DiamondClean Smart оборудована интеллектуальными датчиками, которые помогают эффективно ухаживать за полостью рта. Они собирают информацию о том, как пользователь чистит зубы и передают её в бесплатное мобильное приложение Philips Sonicare, которое анализирует данные и создаёт индивидуальные рекомендации.



Функция TouchUp в реальном времени отслеживает процесс чистки и после его окончания указывает на пропущенные участки, предлагая уделить им дополнительное время. «Умный» датчик и световая индикация на ручке щетки также оповещают о слишком сильном давлении на зубы. Приложение подскажет, как скорректировать чистящие движения, чтобы улучшить технику. Пользователь также может указать цель чистки, а приложение на основе собираемой статистики и данных профиля предоставит подходящие рекомендации и создаст 3D-карту полости рта – на ней можно зафиксировать проблемные места, на которые указал стоматолог во время осмотра. В процессе чистки приложение подскажет, что их следует очищать аккуратнее.



DiamondClean Smart, как и все зубные щётки Philips, работает по уникальной звуковой технологии Sonicare. Благодаря ей электрическая щетка удаляет до 7 раз больше налета, чем обычная ручная щетка. Щетинки DiamondClean Smart совершают рекомендованные стоматологами «выметающие» движения от десны к краю зуба, которые тщательно очищают поверхность зубов и создают ирригационный эффект: быстрые движения щетинок обеспечивают интенсивную циркуляцию потока воды из слюны и зубной пасты в полости рта. Технология позволяет превосходно удалить налёт с труднодоступных мест: между зубами, на поверхности задних зубов и вдоль линии дёсен.



Естественную белизну зубов можно вернуть с помощью специальной насадки Premium White. Благодаря густым щетинкам она легко удаляет поверхностные потемнения эмали от чая, кофе и вина и осветляет зубы до 2 тонов. При этом щётка безопасна для зубной эмали и подходит для ежедневного применения3. Самую тщательную чистку обеспечит насадка Premium Plaque Control. Её щетинки подстраиваются под форму каждого зуба благодаря мягким и гибким рёбрам в основании и охватывают широкую поверхность зуба. Кроме того, в комплекте DiamondClean Smart есть насадка Premium Gum Care, которая поможет улучшить состояние дёсен: аккуратный и мягкий массаж снизит уровень отеков и кровоточивости всего за 2 недели. Микрощетинки насадки TongueCare+ удалят бактерии с поверхности языка, обеспечив свежее дыхание надолго.