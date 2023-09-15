15 сентября 2023, 9:15

Коньяком и пивом лечить простуду опасно, - медики

Популярный народный способ лишь ухудшает состояние больного, заявил психиатр-нарколог. Алкоголь не замедляет распространение вируса.

Если при гриппе выпить пиво или коньяк, алкоголь подействует, как мочегонное средство. В результате слизистая пересохнет и превратится в благоприятную для размножения бактерий среду.


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