Коньяком и пивом лечить простуду опасно, - медики

15 сентября 2023, 9:15

Популярный народный способ лишь ухудшает состояние больного, заявил психиатр-нарколог. Алкоголь не замедляет распространение вируса.



Если при гриппе выпить пиво или коньяк, алкоголь подействует, как мочегонное средство. В результате слизистая пересохнет и превратится в благоприятную для размножения бактерий среду.