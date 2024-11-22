Угрозы здоровью людей от глобального изменения климата во всем мире

22 ноября 2024, 14:15

Согласно отчету The Lancet Countdown за 2024 г., подготовленному с участием ВОЗ и более 120 экспертов, в 2023 г. мир пережил самый жаркий год за всю историю наблюдений.

Постоянные засухи, волны жары, лесные пожары, ураганы и наводнения оказали разрушительное воздействие на здоровье людей. Особенно пострадали пожилые люди: смертность от жары среди лиц старше 65 лет увеличилась на 167% по сравнению с уровнем 1990-х гг.За последние 10 лет на 61 проценте территории суши увеличилось количество экстремальных осадков по сравнению со средним показателем 1961-1990 гг. Это увеличило риск наводнений, инфекционных заболеваний и загрязнения воды. Это также привело к огромным экономическим потерям, которые составляют $227 млрд за 2019-2023 гг.В прошлом году выбросы углекислого газа в энергетическом секторе также достигли рекордно высокого уровня, увеличившись на 1,1% по сравнению с 2022 г.