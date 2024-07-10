Одежда с кондиционером: изобретатель спасает людей от жары и от потери работы

10 июля 2024, 11:45

Одежда, которую сегодня часто можно увидеть на улицах Японии в жаркие летние месяцы, максимально усиливает этот охлаждающий эффект.

Ее придумал Итигая Хироси, а от идеи создания до выпуска того, что на видео, прошло почти 30 лет.Два небольших вентилятора, расположенных на спине, направляют воздух между телом и одеждой, мгновенно испаряя пот. Во внутреннем кармане находится аккумулятор, питающий два вентилятора. Воздух подаётся в одежду, помогая поту испаряться, и затем выходит наружу из воротника и манжет.Многие японцы искренне благодарны Хироси: его одежда позволяет работать летом даже тем, у кого слабое здоровье.