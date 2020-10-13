Разработчики Final Fantasy XVI прояснили происходящее в дебютном трейлере

13 октября 2020, 9:15

Продюсер Final Fantasy XVI Наоки Ёсида (Naoki Yoshida) и режиссёр Хироси Такай (Hiroshi Takai) в интервью Famitsu поделились новыми подробностями о предстоящей ролевой игре.



В частности, разработчики прокомментировали некоторые не самые очевидные моменты из дебютного трейлера Final Fantasy XVI. Например, логотип изображает битву Ифрита и Феникса, которая будет и в самой игре.

События Final Fantasy XVI разворачиваются в мире, где люди не могут жить без кристаллов. Один из них (Mother Crystal) в игре даже стал причиной многочисленных раздоров.



Главный герой является защитником (и, судя по всему, старшим братом) светловолосого мальчика по имени Джошуа, который силой огня умеет лечить раны. В связи с этим некоторые называют ребёнка фениксом.



Что касается сражений, то разработчики обещают динамичную боевую систему с возможностью совершать рывки и призывать знакомых по прошлым частям существ, включая Шиву и Титана.



"Качество финальной игры будет ещё выше, мы планируем подарить геймерам продвинутый геймплей и сюжет. У нас сплочённая команда, которая продвигается к завершению производства", — заявил Ёсида.



Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Square Enix уже завершила основной этап разработки и сценарий Final Fantasy XVI и, помимо прочего, трудится над "построением битв с боссами".



Официально Final Fantasy XVI пока заявлена только для PS5, однако, по неподтверждённой информации, игра также появится на других платформах: PC, Xbox Series X и Xbox Series S.