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25 июня 2026, 9:15

Франция подтвердила первый случай заболевания Эболой у врача

Министерство здравоохранения Франции уточнило, что у пациента "очень низкая" вирусная нагрузка, а все контактные лица в настоящее время устанавливаются, сообщает France24.

Этот случай — первый факт фиксации Эболы за пределами Африки в ходе текущей эпидемии.

17-я вспышка заболевания в ДР Конго была объявлена 15 мая после нескольких необъяснимых смертей в провинции Итури. Против циркулирующего сейчас штамма нет одобренной вакцины или методов лечения.

Эксперты в области общественного здравоохранения оценивают риск пандемии по всему миру как низкий из-за относительно невысокой заразности вируса Эбола
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