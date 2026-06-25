Франция подтвердила первый случай заболевания Эболой у врача

Министерство здравоохранения Франции уточнило, что у пациента "очень низкая" вирусная нагрузка, а все контактные лица в настоящее время устанавливаются, сообщает France24.
Этот случай — первый факт фиксации Эболы за пределами Африки в ходе текущей эпидемии.
17-я вспышка заболевания в ДР Конго была объявлена 15 мая после нескольких необъяснимых смертей в провинции Итури. Против циркулирующего сейчас штамма нет одобренной вакцины или методов лечения.
Эксперты в области общественного здравоохранения оценивают риск пандемии по всему миру как низкий из-за относительно невысокой заразности вируса Эбола
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