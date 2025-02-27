В Конго неизвестная болезнь унесла жизни более 50 человек

27 февраля 2025, 9:15

По данным африканского офиса ВОЗ, первые случаи были зафиксированы в деревне Болоко, где трое детей съели летучую мышь и умерли в течение 48 часов от симптомов геморрагической лихорадки.

Последняя вспышка заболевания началась 21 января. С тех пор было зарегистрировано 419 случаев заболевания, в том числе 53 смерти, сообщает AP.Болезнь прогрессирует очень быстро — интервал между появлением симптомов (лихорадка, рвота, внутреннее кровотечение) и смертью составлял 48 часов.Образцы от 13 заболевших были отправлены на анализ в Национальный институт биомедицинских исследований в столице Киншасе.Они оказались отрицательными на вирус Эбола или другие распространенные геморрагические лихорадки. Однако, некоторые дали положительный результат на малярию.