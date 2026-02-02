Смертельный вирус "Нипах" можно "подцепить" через фрукты

2 февраля 2026, 8:45

Летучие лисицы из семейства Pteropodidae – естественные носители вируса «Нипах». Они живут в разных частях Азии и Австралии.

ВОЗ предупреждает: болезнь передается при контакте с животными или при употреблении зараженных фруктов.

Особенно летучие лисицы любят инжир, манго, бананы, авокадо и гуаву. Поэтому фрукты важно тщательно мыть перед едой.Лечения или вакцины от вируса пока нет, но несколько препаратов находятся на стадии разработки.Ранее в индийском штате Западная Бенгалия зафиксировали новую вспышку вируса: подтверждены пять случаев заражения, среди заболевших есть медработники. Около сотни человек, контактировавших с ними, отправлены на карантин.В Индии предполагают, что причиной новой вспышки вируса Нипах мог стать манго – фрукт, надкушенный летучими мышами, в котором якобы содержится вирус.