lifecell запустил собственный музыкальный сервис

Оператор мобильной связи lifecell презентует многофункциональный сервис lifecell music с бесплатным трафиком для абонентов.
В новом приложении lifecell music абонент получает доступ к фонотеке, которая включает в себя более 10 млн треков украинских и зарубежных исполнителей. На основе предпочтений пользователя приложение составляет персональный список музыкальных композиций для дальнейшего прослушивания. lifecell music также дает возможность загружать треки на устройство и слушать их офлайн. Для любителей радиоэфиров предусмотрена функция «Радио».
Основное преимущество lifecell music для абонентов оператора ― это нетарифицируемый трафик во время использования приложения.
Сервис lifecell music доступен для загрузки в AppStore (iOS) и Google Play Market (Android).
Стоимость подписки на lifecell music составит 99 грн/30 дней или 3,5 грн/день.
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