30 декабря 2020, 10:15

lifecell запустил собственный музыкальный сервис

Оператор мобильной связи lifecell презентует многофункциональный сервис lifecell music с бесплатным трафиком для абонентов.



В новом приложении lifecell music абонент получает доступ к фонотеке, которая включает в себя более 10 млн треков украинских и зарубежных исполнителей. На основе предпочтений пользователя приложение составляет персональный список музыкальных композиций для дальнейшего прослушивания. lifecell music также дает возможность загружать треки на устройство и слушать их офлайн. Для любителей радиоэфиров предусмотрена функция «Радио».



Основное преимущество lifecell music для абонентов оператора ― это нетарифицируемый трафик во время использования приложения.



Сервис lifecell music доступен для загрузки в AppStore (iOS) и Google Play Market (Android).



Стоимость подписки на lifecell music составит 99 грн/30 дней или 3,5 грн/день.

