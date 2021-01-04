Google отключит возможность переноса медиатеки из Play Music в YouTube Music

4 января 2021, 12:45

В начале декабря 2020 года мобильное приложение и сайт Google Play Music перестали работать у пользователей во всём мире.

На замену сервису пришёл YouTube Music и вчера был последний день, когда компания давала возможность перенести свою медиатеку на новую площадку. Однако возможность ещё есть, поэтому стоит поторопиться.