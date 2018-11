14 ноября 2018, 11:45

YouTube Music и YouTube Premium теперь доступны в Украине

Мы рады объявить, что с сегодняшнего дня сервисы YouTube Music и YouTube Premium становятся доступными для украинских пользователей.



От трансляции выступления Beyonce на фестивале Коачелла до таких хитов как Despacito или New Rules – люди заходят на YouTube, чтобы стать частью музыкальной культуры и открывать для себя что-то новое. Но YouTube создавался для просмотра самых разных видео, поэтому любителям музыки приходилось одновременно с этим сервисом использовать множество других приложений. Скоро все изменится.



С сегодняшнего дня все любители музыки в Украине смогут пользоваться сервисом YouTube Music. Это новый музыкальный стриминговый сервис, созданный специально для прослушивания музыки и обладающий всеми достоинствами YouTube: с YouTube Music вы сможете легче ориентироваться в мире музыки и получать более точные персональные рекомендации. Хотите ли вы слушать, смотреть или находить музыку – теперь все это доступно в одном сервисе.



Вот 6 причин, почему вам понравится YouTube Music:



Все в одном месте. Не только музыкальные видео, но и официальные альбомы, синглы, ремиксы, живые выступления, каверы, а также редкие композиции, которые можно найти только на YouTube.

Персонифицированные рекомендации. Главный экран постоянно обновляется, чтобы предложить вам рекомендации, основанные на том, что вы прослушивали ранее, где вы сейчас находитесь и чем занимаетесь. Вы тренируетесь в спортзале? Хотите отвлечься во время поездки на работу? Нужная музыка уже подобрана специально для вас.

Тысячи плейлистов любого жанра, для любого настроения или занятия. Независимо от того, какую музыку вы любите, где вы находитесь, что вы делаете или какое у вас настроение, вы можете легко найти подходящий плейлист.

Умный поиск поможет найти песню, даже если вы не можете вспомнить, как она называется. Попробуйте ввести “песня, где Шакира режет лук”, и мы найдем этот трек для вас. Вы также можете искать по тексту песни (даже если толком не знаете слова). Как насчет песни “ракамакафо”?

Самые популярные видео. Мы будем держать вас в курсе того, что сейчас в топе! Набирающие популярность видео доступны на отдельном экране “Хотлист”.

Нет Интернета? Никаких проблем. Оформите платную подписку YouTube Music Premium и слушайте музыку без рекламы, в фоновом режиме и на ходу, а также скачивайте понравившиеся треки. Кроме того, благодаря функции “Офлайн-микс” песни, которые вам понравились, будут загружены автоматически - на случай, если вы забыли это сделать.



Все любители музыки могут бесплатно пользоваться новой версией YouTube Music с поддержкой рекламы; мы также запускаем платную подписку YouTube Music Premium, которая дает возможность без рекламы слушать музыку в фоновом режиме и загружать контент за 79 грн. в месяц для Android. В течение ограниченного периода времени поклонники музыки могут получить три месяца бесплатно от YouTube Music Premium здесь. Также доступна семейная подписка YouTube Music Premium Family за 119 грн в месяц.



Кроме того, специально к запуску YouTube Music мы подготовили музыкальный подарок – 4 оригинальных видео, в которых свои силы объединили популярные артисты и YouTube-влоггеры из разных городов Украины. Итак, впервые на YouTube: Макс Барских feat. Руслан Кузнецов и Алена Венум; Христина Соловій feat. Ян Гордиенко (YanGo); “Время и Стекло” & Андрей Немодрук (ND Production) и Michelle Andrade & Женя Белозеров!



Креативной объединяющей площадкой совместного творчества влоггеров и музыкантов стал трамвай, который совершает поездку по Киеву, Львову, Одессе и Харькову. Ведь философия YouTube – дать каждому человеку возможность показать себя и увидеть других. На платформе YouTube пользователи могут воплощать свои творческие идеи, делиться мнениями и обсуждать их друг с другом. В такой атмосфере раскрываются таланты.



Сегодня мы также запускаем в Украине YouTube Premium



Начиная с сегодняшнего дня, в Украине мы также запускаем подписку YouTube Premium, которая предоставляет пользователям, помимо всех преимуществ YouTube Music Premium, отсутствие рекламы при просмотре видео, воспроизведение видео в фоновом режиме и возможность скачивание контента с YouTube. Вы получите доступ ко всем шоу и фильмами от YouTube Originals, включая Cobra Kai, Impulse, F2 Finding Football, The Sidemen Show и многие другие. Попробуйте YouTube Premium бесплатно в течение трех месяцев здесь (затем для Android - 99 грн в месяц; семейный план - 149 грн в месяц).



Подписчики Google Play Музыка автоматически получат доступ к YouTube Music Premium. В Google Play Музыка все останется по-прежнему: вы также будете иметь доступ ко всей приобретенной вами музыке, загрузкам и плейлистам, как и всегда.



Вы можете загрузить новый сервис YouTube Music с Play Store и App Store, или же проверьте свой веб-плеер на music.youtube.com. Подписку на YouTube Premium можно оформить на youtube.com/premium.