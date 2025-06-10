Франція може визнати X порноплатформою

10 июня 2025, 10:15

«X ще з 2024 р. допускає розповсюдження порнографічного контенту. Відповідно, її слід розглядати як таку [платформу - прим. ADASTRA]», – повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.



Порнографічні платформи, що оперують у Франції, повинні впровадити механізми перевірки віку щонайпізніше до 7 червня, хоча деякі з них проти цього зобовʼязання протестують.