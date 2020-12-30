30 декабря 2020, 14:15

Более 30 миллионов треков от Beyonce и других звезд теперь в Vodafone Music

В Vodafone Music крупное обновление – с декабря все пользователи музыкального сервиса получают доступ к музыкальному каталогу одного из самых известных мировых мейджоров – компании Sony Music Entertainment, которая является второй по величине компанией звукозаписи в мире.



Sony Music работает со всеми жанрами и направлениями музыки – это и поп-музыка для массового рынка, и классика высокого уровня, а также джаз, соул, блюз, кантри, металл и электронная музыка. Рекорд-компания объединяет более 200 лейблов, многие из которых стали легендарными за долгое время своей успешной работы – это Columbia, RCA, Arista, Epic, Zomba и другие.



Теперь в Vodafone Music стало на 1,5 миллиона треков больше. Среди них композиции таких исполнителей, как Shakira, Hurts, Michael Jackson, Beyoncé, Justin Timberlake, Leona Lewis, John Legend, Enrique Iglesias и тысячи других популярных артистов. Сегодня каталог сервиса насчитывает более 30 миллионов треков украинских и зарубежных исполнителей. Новые треки доступны без дополнительной платы, в рамках действующих тарифов сервиса.



По итогам 2020 – ТОП-5 треков, прослушанных на сервисе – это Billie Eilish – bury a friend, Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita, The Weeknd – Blinding Lights, Океан Эльзы – Я так хочу ... и Оля Полякова – Королева ночи.



Удобное преимущество Vodafone Music в сравнении с другими музыкальными сервисами – это оплата с мобильного счета, без использования данных банковской карты.



Сервис Vodafone Music позволяет слушать любимые хиты без платы за трафик на любом устройстве онлайн и офлайн. Первые 7 дней можно пользоваться Vodafone Music бесплатно, далее – 15 грн за неделю, общая стоимость сервиса за месяц составит около 60 грн.



Как подключить Vodafone Music

Для того, чтобы начать пользоваться Vodafone Music, нужно скачать приложение или открыть WEB версию music.vodafone.ua с любого устройства без дополнительной платы за трафик. Далее – подключить услугу Vodafone Music, активируя в самом приложении Vodafone Music или отправив SMS с текстом «1» на номер 70030.

