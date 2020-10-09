Vodafone продолжает "YouTube без перерв"

9 октября 2020, 12:45

Vodafone продолжил до 28 февраля действие акции «YouTube без перерв». Благодаря эксклюзивному сотрудничеству c YouTube, клиенты Vodafone могут абсолютно бесплатно в течение четырех месяцев пользоваться подпиской YouTube Premium.

Подписка активируется вместе с услугой Video PASS от Vodafone, которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.Активация предложения происходит в три шага:1. Необходимо на смартфоне ввести USSD-код *313#2. Получить SMS о подключении предложения «YouTube без перерв» и активации услуги Video PASS3. Перейти по ссылке из SMS и активировать подписку YouTube PremiumПредложение «YouTube без перерв» действует для всех абонентов контрактной и предоплаченной формы обслуживания. Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube (телевизоры, браузеры, планшеты, смартфоны).По истечению четырех месяцев с даты подключения пользователь получит уведомление о продлении подписки YouTube Premium и услуги Video PASS уже на платной основе. С пятого месяца подписка и услуга будут автоматически переведены в платный режим в соответствии с тарифами на данную услугу и подписку. С детальными условиями акции можно ознакомиться на сайте: www.vodafone.ua/youtubeОсновные преимущества YouTube Premium:• Смотрите видео без рекламы• Загружайте видео и смотрите офлайн• Слушайте в фоновом режиме, когда пользуетесь другими приложениями или при заблокированном экране• А также доступ к YouTube Music Premium и YouTube Kids без рекламыОсновные возможности услуги Video PASS от Vodafone:• Безлимитный трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.