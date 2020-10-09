Vodafone продолжает "YouTube без перерв"

Vodafone продолжил до 28 февраля действие акции «YouTube без перерв». Благодаря эксклюзивному сотрудничеству c YouTube, клиенты Vodafone могут абсолютно бесплатно в течение четырех месяцев пользоваться подпиской YouTube Premium.
Подписка активируется вместе с услугой Video PASS от Vodafone, которая делает безлимитным трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.
Активация предложения происходит в три шага:
1. Необходимо на смартфоне ввести USSD-код *313#
2. Получить SMS о подключении предложения «YouTube без перерв» и активации услуги Video PASS
3. Перейти по ссылке из SMS и активировать подписку YouTube Premium
Предложение «YouTube без перерв» действует для всех абонентов контрактной и предоплаченной формы обслуживания. Подписка распространяется на все устройства, поддерживающие приложение YouTube (телевизоры, браузеры, планшеты, смартфоны).
По истечению четырех месяцев с даты подключения пользователь получит уведомление о продлении подписки YouTube Premium и услуги Video PASS уже на платной основе. С пятого месяца подписка и услуга будут автоматически переведены в платный режим в соответствии с тарифами на данную услугу и подписку. С детальными условиями акции можно ознакомиться на сайте: www.vodafone.ua/youtube
Основные преимущества YouTube Premium:
• Смотрите видео без рекламы
• Загружайте видео и смотрите офлайн
• Слушайте в фоновом режиме, когда пользуетесь другими приложениями или при заблокированном экране
• А также доступ к YouTube Music Premium и YouTube Kids без рекламы
Основные возможности услуги Video PASS от Vodafone:
• Безлимитный трафик на YouTube и ряд других видеосервисов.