Microsoft удвоит стоимость подписки Xbox Game Pass на ПК через неделю

Microsoft объявила о повышении стоимости Xbox Game Pass для пользователей ПК. С 17 сентября стоимость подписки удвоится. Об этом пишет Rock, Paper, Shotgun.
Предположительной причиной повышения является то, что Game Pass на ПК находится на стадии бета-тестирования и поэтому предлагался по сниженной цене. Согласно новому тарифу, американским владельцам компьютеров придётся заплатить $10 (вместо $5 ранее). Во столько же обойдётся подписка на консолях.
Разработчики отметили, что текущие пользователи Xbox Game Pass сохранят цену для следующего платёжного цикла. Распространится ли эта акция на весь период пользования или только на оплату следующего месяца, не уточняется.
Важно отметить, что в США и Европе подписки доступны через онлайн-магазин Microsoft, тогда как с февраля 2019 года российские пользователи могут приобрести подписку только в розничных магазинах-партнёрах. Поэтому пока неясно, как это повлияет на цену в России.
Днём ранее Microsoft объявила о сотрудничестве с Electronic Arts, благодаря которому подписка EA Play стала частью Xbox Game Pass Ultimate. Это означает, что к ассортименту доступных игр добавятся проекты из каталога EA. При этом Microsoft не будет взимать с пользователей дополнительную плату.
(С) 3Dnews.ru