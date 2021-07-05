5 июля 2021, 10:15

Razer представил универсальный игровой контроллер Razer Kishi для iPhone (Xbox), предназначенный для потоковой передачи игр из Xbox Game Pass Ultimate на iPhone.

Благодаря полностью интегрированному портативному контроллеру геймеры теперь могут играть в более чем 100 игр, доступных на Xbox Game Pass Ultimate, находясь в дороге. Контроллер также сертифицирован MFi и легко работает с играми для iOS, совместимыми с контроллером, включая игры, доступные в Apple Arcade.Универсальный игровой контроллер Razer Kishi для iPhone (Xbox) предоставляет мобильным геймерам расширенные игровые возможности, обеспечивая им большую точность и контроль благодаря аналоговым стикам, многофункциональному расположению кнопок и 8-позиционному D-pad. Обладая удобным эргономичным дизайном, которым славятся контроллеры Razer Kishi, новейшее дополнение к линейке контроллеров Kishi имеет новый дизайн с монохромными кнопками.При покупке контроллера геймеры также получат бесплатную пробную версию Xbox Game Pass Ultimate на 90 дней для игры на консолях Xbox, ПК и iPhone.В продаже с 28 июня 2021 года на Razer.com и в других авторизованных точках продажи Razer.РРЦ: $99.99 USD / €109.99