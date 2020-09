Razer Kishi - универсальный игровой контроллер для iPhone

18 сентября 2020, 10:45

Компания Razer заявила о доступности универсального игрового контроллера Razer Kishi для iPhone — это iOS-версия мобильного аксессуара, который одержал победу в двух категориях Best of CES в январе.

Кликабельные аналоговые стики для большого пальца, ряд командных и многофункциональных кнопок, 8-позиционный D-pad — с Kishi для iPhone возможности титулованного контроллера Razer впервые станут доступными для пользователей Apple.



"Так как кроссплей всё больше укореняется в игровом мире, Razer Kishi предлагает равные условия и для мобильных геймеров, — говорит глава отдела Маркетинга и продаж, и развития периферийных устройств для Razer, Джон Мур. — Razer Kishi для iPhone распространяет это равенство на уникальную коллекцию тайтлов в Apple Arcade, гарантируя, что независимо от того, где вы играете, победа всегда будет в ваших руках".

Razer Kishi для iPhone обеспечивает консольное управление на устройствах iOS благодаря ультрасовременному порту Lightning. Kishi для iPhone прошел сертификацию MFi (сделано для iPhone) и полностью совместим с Apple Arcade — передовым игровым сервисом по подписке в App Store, в котором вы сможете найти более 120 невероятно увлекательных тайтлов. Активируя одну подписку, семья из шести человек может переключаться с iPhone на iPad, Mac и Apple TV и наслаждаться каждой игрой без рекламы или внутриигровых покупок. С запуском этой новейшей версии Razer Kishi, семья игровых контроллеров Kishi теперь принесет новые впечатления на iPhone 6 Plus и более новые модели устройств.Razer Kishi для iPhone теперь доступен в интернет-магазине Apple — и это первый раз, когда продукт Razer появился на данном сайте. Контроллер станет доступен по всему миру в магазинах Apple с 22 сентября, что еще больше расширит ассортимент игровых аксессуаров.Razer Kishi предлагает игрокам на iPhone функционал и управление на своих консольных аналогах. Его удобный эргономичный дизайн предназначен для длительных игровых сессий, а портативные держатели и оптимизированное расположение кнопок сделают геймплей интуитивно понятным. Умная конфигурация и эргономичность одинаково комфортны и естественны как в начале игровой сессии, так и в конце.Интеллектуальное подключение гарантирует, что Razer Kishi для iPhone станет естественным продолжением для пользователей. Kishi предлагает соединение Lightning со сверхмалой задержкой подключения, которое практически устраняет задержку на входе, обеспечивая пользователей мгновенным откликом кнопок для плавного и непрерывного управления. Функция зарядки Pass-through позволит убедиться, что игровая сессия не прервется, так как iPhone можно заряжать, подключив зарядный кабель непосредственно к контроллеру.

Поддерживаемые модели iPhone: Phone 6 Plus, iPhone 6s Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro MaxСертификация MFi (сделано для iPhone)Порт Lightning с функцией зарядки Pass-throughКликабельные стики для большого пальца$99.99 USD / 109.99€ (рекомендованная розничная цена производителя)