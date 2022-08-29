Представлен прогрессивный игровой контроллер Razer Stream

29 августа 2022, 16:15

Razer анонсировал Razer Stream Controller, универсальное решение, которое упрощает создание контента и размещает все необходимые функции прямо под рукой.

Контроллер Stream Controller предлагает бесконечное количество быстрых клавиш, удобную многозадачность и мгновенный доступ к любой функции, а также практически безграничную совместимость с программным обеспечением благодаря полностью настраиваемому сенсорному экрану, командам, циферблатам и многому другому.

Стримеры и создатели контента могут дать волю своему творчеству с помощью контроллера Razer Stream Controller с его пользовательским интерфейсом, специально разработанным для интуитивно понятной организации за счет приоритета многозадачности и настройки. 12 тактильных выкидных клавиш можно привязать к бесконечному количеству команд и макросов, а настраиваемые значки упрощают визуальную навигацию. При поддержке Loupedeck почти каждый аспект контроллера настраивается, вплоть до диапазона тактильной обратной связи, что обеспечивает идеальный уровень тактильного отклика. 6 тактильных аналоговых циферблатов обеспечивают настройку звука «на лету» для удобной настройки уровней звука, мультимедиа и других каналов, поскольку создатели управляют всем этим с одного взгляда, используя динамический сенсорный ЖК-экран контроллера.



Когда создатели заканчивают свои стримы, работа на этом не заканчивается. Живые потоки должны быть обработаны и опубликованы на социальных платформах, таких как YouTube и Facebook. Razer Stream Controller позволяет создателям организовать все свои команды в специальные макеты, называемые рабочими пространствами, которые могут быть сопоставлены с 8 программируемыми кнопками для легкого доступа, и переходить к ним с помощью динамического сенсорного экрана с управлением пролистыванием пальцами для самого быстрого доступа.



Razer и Loupedeck объединили свои знания в области потоковой передачи и создания контента, чтобы предоставить создателям универсальное программное обеспечение. Благодаря настройке, лежащей в основе философии дизайна, новое программное обеспечение Razer Stream Controller позволяет геймерам, создателям контента и стримерам находить все инструменты, которые им могут понадобиться, на одной платформе, чтобы точно адаптировать свой рабочий процесс.



Контроллер Razer Stream Controller оснащен простым в использовании оптимизированным пользовательским интерфейсом, позволяющим создателям перетаскивать команды, чтобы легко настраивать свою панель управления. Создатели могут найти все необходимые им команды в одном удобном месте через новый Marketplace, который предлагает постоянно растущий ассортимент плагинов, профилей и пакетов значков, отвечающих потребностям любого создателя. В дополнение к инструментам, доступным в Marketplace, создатели могут создавать свои собственные настраиваемые действия и развивать их с помощью макросов, которые выполняют ряд команд одним нажатием кнопки.

Razer Stream Controller — это мощная и компактная настраиваемая панель управления для потоковой передачи, производительности, редактирования фотографий и видео с легко адаптируемым пользовательским интерфейсом, который работает во всех аспектах потоковой передачи, редактирования, дизайна и общего управления системой. Создатели могут повысить уровень своей следующей трансляции и полностью раскрыть свой творческий потенциал с помощью Razer Stream Controller.Интерфейс: 12 тактильных переключаемых клавиш, 2 боковых ЖК-экрана, 6 тактильных аналоговых циферблатов, 8 программируемых кнопокСистемные требования: macOS X 10.14 (и более поздние версии), системы Windows 10, программное обеспечение Loupedeck.Размер: 151 х 101,5 х 30,2 ммВес: 210 г (только Stream Controller), угловая подставка 216 г (включая съемную подставку)Возможности подключения: 2-метровый кабель USB-A — USB-CВнутри коробки/содержимого упаковки: контроллер Razer Stream, 2-метровый кабель USB-A — USB-C, съемная подставка.Razer Stream Controller появится осенью 2022 года по цене $269,99.