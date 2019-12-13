Razer выпускает первый в мире микрофон для стримеров с интерактивными эмотиконам

13 декабря 2019, 12:45

Razer представляет Seiren Emote, первый в мире микрофон профессионального уровня с дисплеем для эмотиконов.

Razer Seiren Emote синхронизирует события на стриме с изображениями на микрофоне, позвляя стримерам совершенно по-новому общатся с аудиторией.

Основной конек Seiren Emote - первый в мире восьмибитный LED-дисплей для эмотиконов, поддерживаемый Razer Emote Engine. Emote Engine синхронизирует реакцию эмотиконов с определенными действиями аудитории стрима, такими, как оповещения, сообщения в чате, подписки, донаты и прочее. Стримерам доступны сотни заранее подготовленных эмотиконов, также они могут создать свой уникальный дизайн и продемонстрировать его фанатам.“Восходящие звезды стриминга ищут новых возможностей взаимодействовать с аудиторией, ведь их цель - однажды взобраться на вершину чартов,” говорит Алвин Чон, старший вице-президент направления аксессуаров Razer. “Razer Seiren Emote открывает им новый и очень веселый способ общаться с поклонниками.”