Обновление прошивки Razer Kishi Ultra

25 ноября 2024, 15:15

Мы с радостью сообщаем о выходе обновления прошивки для Razer Kishi Ultra, устанавливающего новый стандарт в мобильных играх благодаря мощным функциям профессионального уровня, революционным обновлениям тактильных ощущений и расширенной совместимости.

После успешного внедрения функции Rapid Trigger в нашу знаменитую линейку игровых клавиатур Huntsman V3 Pro, мы рады распространить эту революционную технологию на Razer Kishi Ultra в новом обновлении прошивки, которое доступно уже сейчас.

Это обновление не только повышает производительность Kishi Ultra, но и обеспечивает больший контроль, отзывчивость и погружение в игровые сессии.



Мы понимаем, что разные игры требуют разного срабатывания триггера. Играете ли вы в шутер с быстрым темпом или гоночный симулятор, новая настраиваемая функция диапазона аналоговых триггеров позволит вам настроить чувствительность триггеров в соответствии с вашим стилем игры.



Игроки могут точно настроить, насколько сильно нужно нажать на триггеры, чтобы они зарегистрировали нажатие, и отрегулировать конечную точку для максимального срабатывания, что позволяет быстрее реагировать в критические моменты или обеспечить постепенный контроль в гонках или полетах. Это идеальный вариант для геймеров, которые жаждут точности и персонализации.



Для тех, кто ищет еще более чувствительный ввод, новый режим цифрового триггера преобразует аналоговые триггеры в цифровой ввод. Этот режим обеспечивает более быстрое и точное срабатывание — идеальное решение для требовательных геймеров, которым нужна мгновенная обратная связь, особенно в FPS-играх или файтингах, где требуется самая быстрая реакция. Нажатие на триггер будет четким и мгновенным, что даст вам решающее преимущество в моменты, когда ставки высоки.



Взяв пример с линейки игровых клавиатур Razer Huntsman V3 Pro, где режим Rapid Trigger стал революцией в эффективности и скорости нажатия клавиш, мы адаптировали эту функцию для Razer Kishi Ultra в виде нового Sensa HD Haptic Rapid Trigger. Это улучшение позволяет геймерам достичь непревзойденной скорости в игровом процессе, где быстрый сброс курка имеет решающее значение, позволяя отпускать и нажимать на курок гораздо быстрее, чем это физически возможно на стандартных курках.



Если отпустить триггер в любой момент после выбранной точки срабатывания, он обнулится, а повторное нажатие на курок немедленно приведет к новому срабатыванию. Каждое нажатие на курок будет дополнено сенсорной тактильной обратной связью на базе Sensa HD. Вы будете наслаждаться сверхбыстрым откликом при каждом нажатии на триггер, а тактильные ощущения обеспечат дополнительный уровень погружения.



С этим обновлением прошивки Kishi Ultra теперь поддерживает проводное соединение с устройствами Mac, что еще раз демонстрирует стремление Razer к кросс-платформенному использованию. Это усовершенствование гарантирует, что все геймеры, независимо от предпочитаемой платформы, смогут оценить расширенные возможности Kishi Ultra.



Технология тактильной обратной связи Razer Sensa HD не имеет себе равных, и в этом обновлении мы сделали еще один шаг вперед, обеспечив более детальные и отзывчивые тактильные ощущения, которые оживят ваш игровой опыт.

Благодаря последним улучшениям вы можете включить тактильные эффекты Sensa Audio практически в любой игре с Kishi Ultra (и даже Kishi V2 Pro). Это открывает мир тактильных возможностей, обеспечивая захватывающую, синхронизированную обратную связь на основе звуковых сигналов в игре. Почувствуйте каждый взрыв, выстрел или тонкое изменение окружающей среды, поскольку тактильные эффекты динамически реагируют на звуковой ландшафт игры.Мы добились значительных успехов в повышении общего качества тактильных ощущений, снижении задержек и обеспечении более стабильной обратной связи. С этим обновлением вы заметите более четкие и мгновенные тактильные отклики, синхронизированные с игровым процессом. От высокооктановых сражений до спокойных головоломок — тактильные ощущения будут более естественными и точными, усиливая общее погружение.Для геймеров, которые жаждут еще большего погружения, мы добавили поддержку игровой вибронакидки на кресло Razer Freyja HD. Этот аксессуар выводит тактильную обратную связь за пределы контроллера, обеспечивая полное погружение в тактильные ощущения всего тела. Играете ли вы в напряженный экшн или кинематографическое приключение, Freyja HD интегрируется с Kishi Ultra через приложение Razer Nexus, обеспечивая обратную связь по всему телу, погружая вас в физические ощущения от игры.