Razer представила игровую клавиатуру Razer Huntsman Mini

22 июля 2020, 11:15

Razer, ведущий международный лайфстайл-бренд для геймеров, анонсировал сегодня Razer Huntsman Mini – игровую клавиатуру с оптическими переключателями и размером в 60% от стандартной клавиатуры.

Эта новая ультракомпактная клавиатура является последним дополнением к линейке семейства Huntsman, известного своими ведущими в отрасли оптическими переключателями, которые превосходят традиционные механические переключатели как по скорости, так и по времени отклика.



Huntsman Mini будет доступна в цветах Black и Mercury White, с фиолетовым щелчковым и недавно улучшенным линейным красным оптическим переключателями.



Huntsman Mini отвечает растущим требованиям геймеров к компактной, высокопроизводительной игровой клавиатуре. Они включает в себя профессиональных игроков Fortnite, таких как Ceice и Cloakzy, поскольку ультракомпактная форма идеально вписывается в их ограниченное пространство турнирного стола.



Имея около 60% размера полноразмерной клавиатуры, у Huntsman Mini по-прежнему есть все необходимые клавиши для игр. Функциональные клавиши все еще присутствуют в качестве вторичных функций, и напечатаны на боковой поверхности клавиш. Еще больше функций или макросов можно назначить любой клавише с помощью Razer Hypershift в Razer Synapse 3.



Этот минималистичный дизайн позволит вашему рабочему месту выглядеть более гармонично и добавит больше места для движения мышью или для любимого домашнего животного.



Начиная с Razer Huntsman Tournament Edition, команда Razer продолжает разработку новых продуктов, прислушиваясь к отзывам игроков и комьюнити. Благодаря многочисленным этапам итераций и обратной связи был разработан Razer Huntsman Mini.



«Мы обладаем многолетним опытом создания и инноваций клавиатур и переключателей, предназначенных для геймеров, которые так нравятся нашему сообществу», - говорит Элвин Чонг, старший вице-президент подразделения периферийных устройств Razer. «Huntsman Mini объединяет новейшие и лучшие технологии клавиатуры в ультракомпактном 60% форм-факторе».



Менее чем через год после выпуска линейных переключателей в Huntsman Tournament Edition, Razer разработала улучшенный линейный оптический переключатель, который впервые появился в Huntsman Mini - он оснащен кремниевыми шумоглушителями, которые значительно снижают уровень шума при более тихой акустике, без снижения скорости или плавности.



Двойные PBT клавиши, которые были представлены с выпуском Huntsman Tournament Edition в сентябре прошлого года, более долговечны, чем обычные клавиши ABS на стандартных клавиатурах, и защищены от жирного блеска при длительном использовании. Razer также инвестировала средства в производство качественных PBT клавиш в региональных раскладках, которые выйдут позднее в этом году: японская, скандинавская, британская, немецкая, французская, русская и испанская.

Для любителей индивидуальной настройки клавиатуры, Huntsman Mini имеет стандартизированный нижний ряд, совместимый с большинством стандартных наборов клавиш. Порт USB-C можно использовать для замены кабеля.Хоть Huntsman Mini является небольшой клавиатурой, но с её помощью игроки способны держать удар в играх. В играх с быстрым темпом, таких как Fortnite, можно быстро и надежно строить и стрелять с помощью самых эффективных оптических переключателей, которые мгновенно включаются, превосходя традиционные механические переключатели, которые можно найти на большинстве других игровых клавиатур.Геймеры также могут полностью использовать световые эффекты Razer Chroma RGB с популярными игровыми интеграциями, такими как Fortnite, Apex Legends, и постоянно растущим списком из более чем 150 игр с помощью Razer Synapse 3. Даже без внешнего программного обеспечения геймеры могут демонстрировать свои световые эффекты Chroma с помощью дополнительных встроенных профилей освещения.