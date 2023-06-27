Запуск режима Rapid Trigger для аналоговых клавиатур Razer

27 июня 2023, 15:15

Одним из главных принципов компании Razer является стремление к постоянному внедрению инноваций, меняющих игру и повышающих ваш игровой опыт.



Сегодня мы рады поделиться с вами обновлением специально для Razer Huntsman V2 Analog и Razer Huntsman Mini Analog через Razer Synapse - режимом Rapid Trigger Mode!

Скорость, оперативность и точность лежат в основе профессионального гейминга, и мы заметили, что игроки в esports предпочитают клавиатуры с функцией Rapid Trigger. Благодаря режиму Rapid Trigger Mode мы совершаем революцию в том, как геймеры играют на клавиатуре. Данный режим позволяет многократно нажимать и сбрасывать клавишу с минимальными усилиями. Он даст вам преимущество в скорости реакции, что особенно удобно для таких жанров, как шутеры от первого лица и ритмические игры. В напряженных игровых сценариях важна каждая миллисекунда. Представьте, что вы можете переключиться в положение стоя в середине движения, чтобы сделать точный выстрел, или быстро уйти в безопасное место быстрее, чем ваши противники, всего лишь одним движением пальца.Традиционно для регистрации нажатия клавиши переключатель должен пройти фиксированную точку срабатывания. Для того чтобы сделать следующее нажатие, переключатель должен сначала вернуться в исходное положение, пройдя через точку сброса.В режиме быстрого срабатывания точка сброса больше не является фиксированной. Вместо этого переключатель сбрасывается в тот момент, когда он перемещается вверх после регистрации нажатия клавиши. Это означает, что повторные нажатия клавиш можно выполнять гораздо быстрее, поскольку нажатие одной и той же клавиши требует меньше времени для перемещения переключателя. Кроме того, режим Rapid Trigger Mode можно настроить так, как вам нужно, вплоть до сверхтонкой чувствительности в 0,1 мм.Для работы режима Rapid Trigger Mode необходимо, чтобы клавиатура знала, насколько далеко нажата каждая клавиша. Поэтому основой этой инновации являются наши аналоговые оптические переключатели Razer™. Эти переключатели способны делать это с помощью оптической технологии, обеспечивая высочайшую точность, и не подвержены влиянию температуры или магнитных помех.И что самое интересное? Режим Rapid Trigger Mode предоставляется бесплатно - просто обновите Razer Synapse до последней версии, и все готово.- Подключите совместимую клавиатуру Razer к компьютеру.- Разверните системный блок в правом нижнем углу рабочего стола.- Щелкните правой кнопкой мыши на значке Razer Central.- Выберите в меню пункт "Проверить наличие обновлений".- Нажмите "CHECK FOR UPDATES".- Если есть новое обновление, нажмите "UPDATE", чтобы установить его.- После обновления вы увидите совершенно новую вкладку "Actuation" в Razer Synapse. Просто выберите клавиши, для которых вы хотите включить режим Rapid Trigger Mode, и настройте чувствительность нажатия вверх и/или вниз.Обратите внимание: мы постепенно распространяем это обновление по всему миру, начиная с сегодняшнего дня. Если вы не можете увидеть обновление, пожалуйста, зайдите на сайт в ближайшие пару дней. Обновление должно быть полностью развернуто для всех к 13 июня 2023 года.В условиях, когда скорость играет ключевую роль, мы с гордостью предоставляем эту функцию геймерам по всему миру, потому что мы верим в то, что прислушиваемся к нашему сообществу и предоставляем геймерам самые конкурентные преимущества. Это обновление отражает наше стремление идти впереди всех и предоставлять нашим пользователям инструменты для достижения совершенства. В Razer мы постоянно стремимся совершенствовать наши продукты, даже после запуска".