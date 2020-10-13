Nacon представила серию геймпадов для новых и старых консолей Xbox и ПК

13 октября 2020, 10:45

Компания Nacon представила четыре официальных аксессуара для Xbox. Два из них предназначены для Xbox Series X и S, Xbox One и ПК. Оставшиеся — для устройств на базе Android.

Напомним, что на мобильной платформе в сентябре был запущен потоковый сервис xCloud с играми из каталога службы Xbox Game Pass.

Revolution X — это самый продвинутый контроллер новой серии Nacon. Он предназначен для заядлых игроков на Xbox Series X и S, Xbox One и ПК. Геймпад имеет крупный корпус, программируемые кнопки, насадки на стики, дополнительные грузы и чехол для переноски.



Pro Compact — геймпад, предназначенный для казуальных геймеров. Он имеет компактный корпус и предлагает владельцам программируемые кнопки и управление чувствительности триггеров. Геймпад подойдёт тем, кто предпочитает портативность или обладает маленькими руками. Контроллер будет продаваться в чёрном и белом цвете.

MG-X Series — созданные специально для облачного гейминга контроллеры, совместимые с устройствами на Android. Nacon предложит выбор между стандартным MG-X, который отличается компактным и портативным дизайном, или MG-X Pro — максимально приближённый к полноценному геймпаду вариант.

Новые контроллеры поступят в продажу в начале 2021 года. Подробности о датах выхода и стоимости будут объявлены позже.

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