Radeon FreeSync теперь поддерживается на отдельных консолях Xbox One

20 марта 2018, 9:45

AMD и Microsoft внедряют технологии поддержки переменных частот обновления экрана на Xbox One X и S, повышая качество изображения в играх.



AMD и Microsoft анонсировали поддержку технологий Radeon FreeSync на консолях Microsoft Xbox One S и Xbox One X, как самого популярного решения для плавной и беспроблемной игры для геймеров по всему миру.

Три года назад компания AMD представила технологию FreeSync, чтобы устранить дёрганую картинку в играх и выпадение кадров, стимулируя распространение систем с переменной частотой кадров благодаря стандартизации и выгодному ценовому предложению. Более 240 дисплеев, совместимых с FreeSync, производятся 20+ партнерами.

“Владельцы Xbox One S и Xbox One X теперь могут насладиться теми же преимуществами, что и ПК-геймеры. Через несколько недель их ждет важный анонс: поддержка Radeon FreeSync для исключительного качества игрового процесса, — сказал Скотт Херкельман, вице-президент и руководитель Radeon Technologies Group, AMD. — Качество исполнения, широкий выбор поддерживаемых дисплеев и привлекательные для игроков цены стимулировали пользователей ПК выбирать Radeon FreeSync, как решение для адаптивного изменения частоты обновления кадров. Теперь благодаря Microsoft, миллионы геймеров, использующих Xbox One S и X, получат плавный игровой процесс у себя дома”.

“У AMD и Microsoft долгая история совместных инноваций и сотрудничества в области оборудования и программного обеспечения для наилучших из возможных решений для геймеров, — сказал Альберт Пенелло, старший директор подразделения Xbox Console Marketing. — Вместе с анонсом поддержки технологии FreeSync™ для нашей платформы Xbox One, AMD и Microsoft предлагают критически важную технологию еще более широкому спектру игроков. Мы рады возможности предлагать геймплей совершенно нового уровня игрокам на Xbox One S и Xbox One X.”

FreeSync помогает добиться плавного геймплея за счет синхронизации частоты обновления совместимого монитора с видеокартой Radeon™ либо консоли Xbox One S или Xbox One X, помогая уменьшить задержки, а также избежать разрывов изображения и исключить дергания картинки во время игры. Технология FreeSync™ использует открытые стандарты, позволяя партнерам-производителям мониторов внедрять средства изменения частоты кадров без дорогостоящих лицензий. При наличии на рынке в 2 раза большего числа моделей мониторов с поддержкой FreeSync, чем для конкурентной часто более дорогой технологии, можно говорить о том, что отрасль приняла открытые стандарты. При этом большинство геймеров сейчас ожидают наличие переменной частоты кадров как стандартной функции для дисплеев, а не особенности, за которую им нужно доплачивать.

С момента презентации технологии FreeSync AMD продолжила развивать экосистему, внедрив поддержку High Dynamic Range (HDR) для игр вместе с релизом Radeon FreeSync 2 в 2017 году. FreeSync 2 сочетает в себе поддержку HDR и технологии динамической смены частоты кадров, обеспечивая гейминг без дерганий и разрывов с поддержкой HDR при низких задержках. Вместе с улучшениями в AMD Radeon Software, а также Enhanced Sync, FreeSync предлагает геймерам больше возможностей для того, чтобы получить оптимальную частоту смены кадров.

Microsoft Xbox One X и Xbox One S теперь поддерживают FreeSync 2, а Xbox One будет поддерживать технологию FreeSync. Игроки могут включить FreeSync в меню консоли при наличии подключенного через HDMI дисплея с поддержкой FreeSync.