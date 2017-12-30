1+1 медиа начинает сотрудничество c Киевстар и lifecell

30 декабря 2017, 13:50

Группа «1+1 медиа» объявила о сотрудничестве с Киевстар и lifecell, которое предусматривает доступ без тарификации трафика к VOD-платформе 1+1 video в 3G-сетях мобильных операторов.

Нетарифицированный доступ к видеобиблиотеке группы будет открыт с 30 декабря 2017 года в рамках пакетов «Безлим Видео» для абонентов Киевстар, а также «Жара» и «Абсолютная свобода» для абонентов lifecell.

Сегодня 60% посетителей сайтов 1+1 медиа – мобильные пользователи. Поэтому специалисты департамента 1+1 Digital адаптировали VOD-платформу для смартфонов: плеер автоматически меняет расширение видео исходя из скорости интернета и подстраивается под видеопоток.

Пока существует только веб-версия 1+1 video. Архив VOD-платформы насчитывает более 14 тыс. часов видео в HD качестве. Кроме библиотеки видео, пользователям сервиса доступны прямые эфиры, онлайн-стримы и эксклюзивные проекты.

«Мы стремимся быть там, где наша аудитория. Сегодня охват онлайн-площадок 1+1 медиа в уанете превышает 20%. Люди потребляют все больше контента с мобильных устройств, поэтому нетарифицированный доступ к VOD-сервису 1+1 video – отличная возможность для большого количества украинцев смотреть любимые фильмы и сериалы со смартфонов, не беспокоясь о потраченных мегабайтах», – отмечает Анна Ткаченко, директор-диджитал направления 1+1 медиа.

Детальная информация о доступе к контенту 1+1 video без тарификации трафика в 3G-сети будет указана на сайтах Киевстар и lifecell.

Напомним, в сентябре 2017 года 1+1 медиа перезапустила VOD-сервис OVVA и объединила видеоконтент 7 телеканалов группы в интернете под единым брендом 1+1 video.







