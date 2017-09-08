1+1 медиа перезапускает VOD-платформу OVVA.tv под брендом 1+1 video

1+1 медиа объявила о перезапуске собственной VOD-платформы OVVA.tv и объединении контента медиагруппы под единым брендом 1+1 video.
Сервис OVVA.tv работал как агрегатор видеоконтента 1+1 медиа и партнеров компании, но не имел интеграции с сайтами ТВ-каналов. Поэтому от этой концепции отказались в пользу единой VOD-платформы для всех ресурсов медиагруппы.
На 1+1 video будет доступен весь контент, который был показан в эфире телеканалов группы и на который у 1+1 медиа есть права. Доступ к архиву видео будет бесплатным при использовании рекламной модели. Также ведется разработка дополнительной опции в виде платной подписки без показа рекламы.
Такая синергия сайтов и проектов 1+1 медиа усилит позицию по просмотру видео в интернете и повысит общие показатели.
«Производство и дистрибуция собственного контента являются приоритетными направлениями медиагруппы. Брендовая VOD-платформа позволит обеспечить нашу аудиторию доступом к библиотеке видео телеканалов и проектов 1+1 медиа в удобном формате: без привязки к телепрограмме и адаптивным под любое устройство для просмотра видео», – говорит Анна Ткаченко, директор диджитал направления 1+1 медиа.
На сегодняшний день VOD-платформа интегрирована с сайтом телеканала 2+2, постепенно на нее перейдут каналы ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС и 1+1.
До конца 2017 года в рамках 1+1 video будут разработаны система рекомендации контента, личный кабинет пользователя, с возможностью формирования списков избранного и подписки на обновления.
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